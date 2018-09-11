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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за правонарушения на транспорте

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за совершение противоправных деяний на транспорте, в том числе воздушном. Документ опубликован на портале проектов законодательных инициатив (система СОЗД).



Согласно законопроекту, штраф за невыполнение распоряжений командира воздушного судна с 2-5 тыс. руб. увеличивается до 20-40 тыс. руб. За указанное нарушение также возможно наказание в виде административного ареста на срок от 5 до 15 суток.



Мелкое хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования влечет за собой наложение штрафа в размере 30-50 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.



Нарушение правил фото-, видео- и киносъемки либо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна авторы законопроекта предлагают наказывать штрафом от 1 тыс. руб. с конфискацией материального носителя, содержащего фото- и видеоматериалы, или без таковой.



Также документ предусматривает усиление административной ответственности для пилотов и авиакомпаний за действия, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью человека.



Законопроект был разработан Минюстом РФ осенью 2017 года и внесен в Госдуму в марте 2018 года.

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