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Движение «Город первых», организованное ЧТПЗ, провело в Первоуральске экологическую пробежку

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. По инициативе общественного движения «Город первых» (созданного по инициативе Группы ЧТПЗ) в Первоуральске состоялась городская экологическая пробежка — плоггинг. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Плоггинг (от шведского слова plog, означающего «плуг») — это молодая, но набирающая популярность акция, сочетающая пробежку и сбор мусора. В Первоуральске плоггинг прошел впервые, участие в нем приняли несколько десятков горожан, в том числе школьники. Все они получили перчатки и пакеты», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Маршрут пробежки протяженностью 3 км, вдоль которого было расположено пять точек для сдачи собранного мусора, пролегал по центральным городским улицам. На преодоление пути ушло около двух часов.



«Нашей задачей как организаторов мероприятия было продемонстрировать, что внести вклад в улучшение экологической ситуации может каждый. Для этого достаточно просто выйти на пробежку. Надеюсь, что плоггинг станет доброй традицией первоуральцев и будет проходить регулярно», — отметил координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.



Победители плоггинга, прошедшие дистанцию быстрее остальных, получили фирменные дождевики, бейсболки и браслеты «Города первых». Памятные сувениры вручили всем участникам акции.



Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.

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