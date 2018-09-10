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При поддержке «МегаФона» на Урале стартовал благотворительный проект для дошкольников

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. На Урале стартовал уникальный благотворительный проект «КолоБОЧЧЕК» для детей с ограниченными возможностями. Более 700 воспитанников специальных детских садов будут учиться игре и познавать через нее мир, сообщает пресс-служба компании «МегаФон».



Обучающие мастер-классы и соревнования для дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата пройдут с сентября по июнь 2018-2019. Программа на территории Свердловской области реализуется под руководством Фонда Антона Шипулина при поддержке «МегаФона».



Суть игры бочча — кинуть мячи так, чтобы расположить их ближе к джек болу, чем соперник. Бочча позитивно влияет на физическое состояние особенных малышей: укрепляет мышцы, уменьшает спастику, улучшает общую выносливость и психическое состояние. Игра входит в число параолимпийских видов спорта.



«Проект «КоллоБОЧЧЕек» очень важен для фонда. Ведь основная миссия нашей деятельности в том, чтобы делать спорт доступнее для всех жителей региона. А дети с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются во внимании и разработке специальных программ, которые позволят им гармонично развиваться. Благодаря участию нашего фонда в федеральной программе «МегаФон бочча OPEN» это стало возможным», — прокомментировал Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.



Дети освоят бочча с помощью специальной программы, основанной на детских сказках и мультфильмах. Главный герой программы — персонаж КолоБоччек из народной сказки, который сопровождает малышей на всех этапах обучения. Во время игры будущие спортсмены также разовьют когнитивные навыки: познакомятся с цветами, формами, направлением, весом.



«Как правило, особенные дети начинают заниматься бочча с 8 лет. Уникальность проекта «КолоБОЧЧЕк» в том, что к спорту приобщаются дошкольники. Это важно, ведь игра помогает детям с самого раннего возраста на всех жизненных этапах. Это наш первый опыт по привлечению в такой спорт детских садов, надеемся, что он будет распространен и на другие регионы», — рассказала директор по связям с общественностью уральского «МегаФона» Мария Саукова.



В Екатеринбурге уже состоялось обучение тренеров, в котором приняли участие более 60 представителей специальных детских садов. Планируется, что с сентября тренировки в дошкольных учреждениях будут проводиться еженедельно. Также будет выпущено методическое пособие о применении бочча в реабилитации детей и изготовлен специальный игровой инвентарь для дошкольников. Завершится проект большим пикником для маленьких спортсменов и их семей в июне 2019 года.

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