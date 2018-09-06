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На ЕВРАЗ НТМК завершилась межзаводская школа по обмену опытом среди специалистов ремонтного производства

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. На ЕВРАЗ НТМК завершилась межзаводская школа по обмену опытом среди специалистов ремонтного производства. В мероприятии приняли участие более пятидесяти представителей 17 предприятий России, таких как ММК, НЛМК, ЧМК, Северсталь, Выксунский металлургический завод. Об этом сообщает пресс-служба компании ЕВРАЗ.



Школа проходила на ЕВРАЗ НТМК в течение двух дней. Гости посетили пять цехов комбината, в том числе побывали на новой доменной печи № 7, обсудили вопросы организации ремонтов оборудования, обменялись мнениями за круглым столом.



Специалисты ЕВРАЗ НТМК рассказали гостям о программе оптимизации технического обслуживания и ремонтов оборудования, которая позволила снизить количество простоев и отказов. Так, на комбинате внедряют мобильные решения в техническом обслуживании. Для ремонтных служб приобретают специальные мобильные устройства для считывания информации о состоянии агрегатов, оснащенных радиометками. Ремонтники получают задание на мобильное устройство, выполняют обслуживание и вносят информацию в систему. Данные используются при планировании ремонтов.



Межзаводские школы по обмену опытом проходят под эгидой корпорации Чермет. После Нижнего Тагила ремонтники продолжили занятия на предприятиях Ревды и Магнитогорска. Изученный опыт будут обобщен в виде рекомендаций для предприятий металлургической отрасли.

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