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Активисты движения «Город первых», организованного ЧТПЗ, провели уборку лесополосы в Первоуральске

УрБК, Первоуральск, 05.09.2018. Активисты общественного движения «Город первых» (созданного по инициативе Группы ЧТПЗ) провели уборку лесной зоны около лыжной трассы «Бодрость» Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Уборка территории была организована в два этапа. На первом активисты самостоятельно очистили туристические тропы в лесной зоне. А на втором этапе к ликвидации крупных свалок подключится специальная техника Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ).



«Очистка лесополосы от мусора проведена по обращению местного жителя, который с детства знает эти места. Мы рады, что благодаря развитию нашего движения люди становятся неравнодушными к экологическим проблемам. Уверен, что совместными усилиями мы сможем их решить», — рассказал координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.

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