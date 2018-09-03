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Официальный курс доллара США снизился на 30 коп., евро — на 86 коп.
3 сентябрь 2018 (16:31)
УрБК, Москва, 03.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 04 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 30,04 коп., до 67,74 руб., курс евро — на 85,90 коп., до 78,64 руб.
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