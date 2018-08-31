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Официальный курс доллара США снизился на 3,7 коп., евро — на 18 коп.
31 август 2018 (15:43)
УрБК, Москва, 31.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 3,74 коп., до 68,04 руб., курс евро — на 17,99 коп., до 79,49 руб.
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