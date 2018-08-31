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В суд направлено уголовное дело по факту смерти сотрудника «Уральской свинцовой компании»

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего мастера участка ООО «Уральская свинцовая компания», из-за нарушений которого один сотрудник предприятия погиб на месте, а второй сотрудник получил тяжелые травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Бывший мастер обвиняется по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека, крупный ущерб».



По версии следствия, 2 апреля 2017 года в период с 21.00 до 23.10 мастер производственного участка компании последовательно загрузил в печь сырье, содержащее влагу, не осуществив его выдержку в печи в течение 15-20 мин., закрыл крышку загрузочного окна и включил печь на вращение.



При этом в соответствии с «правилами безопасности при получении, транспортировании и использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов» подача сырых материалов в расплав не допускается.



Попадание в процессе восстановительной плавки сырья, содержащего влагу, на разогретый материал привело к нагреву и испарению воды, нагреву и увеличению объема пара и созданию тем самым высокого давления внутри частично герметизированной печи, которое разрушило запорные элементы, сорвав крышку загрузочного окна. В результате разлета конструктивных элементов и выброса горячего пара и расплавленной шихты один из сотрудников компании погиб на месте, а второй сотрудник получил травмы, которые квалифицированы экспертом как причинившие тяжких вред здоровью человека.



Кроме того, в результате небрежных действий обвиняемого, повлекших выход оборудования из строя и последующее развитие пожара, причинен вред имуществу предприятия на общую сумму свыше 1,5 млн руб.



Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статья предусматривает в качестве наказания в том числе лишение свободы на срок до 5 лет.

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