Новости дня
«Уральские авиалинии» вводят специальные тарифы на перелеты по маршруту Екатеринбург — Бангкок
31 август 2018 (12:24)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит специальные тарифы на перелеты по маршруту Екатеринбург — Бангкок — от 18 тыс. 499 в одну сторону, сообщает пресс-служба перевозчика.
Период вылетов подобран с учетом предпочтений туристов — с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года. Цена указана со всеми сборами (возможны изменения в зависимости от курса валют).
Рейс У6-755 Екатеринбург — Бангкок выполняется по воскресеньям и вторникам, вылет в 21.00, прибытие в 12.45 следующего дня. Обратный рейс У6-756 Бангкок — Екатеринбург выполняется по понедельникам и средам, вылет в 16.25, прилет в 04.00 следующего дня. Полет выполняется с посадкой в Харбине.
Период вылетов подобран с учетом предпочтений туристов — с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года. Цена указана со всеми сборами (возможны изменения в зависимости от курса валют).
Рейс У6-755 Екатеринбург — Бангкок выполняется по воскресеньям и вторникам, вылет в 21.00, прибытие в 12.45 следующего дня. Обратный рейс У6-756 Бангкок — Екатеринбург выполняется по понедельникам и средам, вылет в 16.25, прилет в 04.00 следующего дня. Полет выполняется с посадкой в Харбине.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» снизили цены на перелеты по направлению Владивосток — Иркутск — Екатеринбург
- «Уральские авиалинии» запустили рейс Екатеринбург — Бангкок с посадкой в Пекине
- Компания «Уральские авиалинии» открыла рейс Челябинск — Москва
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла рейс по маршруту Челябинск — Москва — Челябинск
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввело новый рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва