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«Уральские авиалинии» вводят специальные тарифы на перелеты по маршруту Екатеринбург — Бангкок

31 август 2018 (12:24)

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит специальные тарифы на перелеты по маршруту Екатеринбург — Бангкок — от 18 тыс. 499 в одну сторону, сообщает пресс-служба перевозчика.

Период вылетов подобран с учетом предпочтений туристов — с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года. Цена указана со всеми сборами (возможны изменения в зависимости от курса валют).

Рейс У6-755 Екатеринбург — Бангкок выполняется по воскресеньям и вторникам, вылет в 21.00, прибытие в 12.45 следующего дня. Обратный рейс У6-756 Бангкок — Екатеринбург выполняется по понедельникам и средам, вылет в 16.25, прилет в 04.00 следующего дня. Полет выполняется с посадкой в Харбине.

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