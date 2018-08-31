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Задолженность перед сотрудниками санатория «Зеленый мыс» погашена в полном объеме

УрБК, Новоуральск, 31.08.2018. Задолженность перед сотрудниками ООО «Управляющая компания «Санаторий Зеленый мыс» погашена в полном объеме. В соответствии со статьей 72.2 УК РФ и статьей 25.1 УПК РФ судье судебного участка № 1 Новоуральского судебного района адвокатом директора УК направлено ходатайство о прекращении уголовного дела. Об этом сообщают представители управляющей компании.



«В настоящее время ООО «Управляющая компания «Санаторий Зеленый мыс» не ведет хозяйственной деятельности на территории центра «Зеленый мыс». Тем не менее при поддержке администрации Новоуральска, прокуратуры, Следственного комитета удалось выплатить задолженность по зарплате сотрудникам управляющей компании», — рассказал УрБК директор ООО «Центр спортивных технологий «Зеленый мыс» Максим Максимчик.



Напомним, что прокуратурой Новоуральска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Управляющая компания «Санаторий Зеленый мыс». Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В период с января 2016 года по июнь 2017 года обвиняемая не выплачивала заработную плату 96 сотрудникам санатория на сумму свыше 5,5 млн руб.

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