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В Свердловской области назначили прокуроров Карпинска, Лесного и Серова
30 август 2018 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Генпрокурор РФ назначил прокуроров трем муниципалитетам Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
На должность прокурора ЗАТО Лесной назначен старший советник юстиции Алексей Горяинов. В органах прокуратуры он служит с 2003 года, последовательно занимая должности сначала помощника прокурора Гаринского района, потом заместителя прокурора, с 2008 года — прокурора Гаринского района. В 2013 году его назначили прокурором Карпинска.
Бывшего прокурора ЗАТО Лесной Сергея Волкова в 2017 году назначили прокурором одной из территорий в Челябинской области.
На должность прокурора Карпинска назначен старший советник юстиции Андрей Аржаховский. Он служит в органах прокуратуры с 2001 года, последовательно занимая должности следователя и старшего следователя прокуратуры Черновского района Читы, заместителя прокурора и и.о. прокурора Александрово-Заводского района Читинской области. С 2005 года служит в Свердловской области — зампрокурора Красноуральска, с 2007 года — прокурором Красноуральска, с 2013-го — прокурором Серовского ГО.
На должность прокурора Серовского ГО назначен старший советник юстиции Алексей Рубан. Он служит в органах прокуратуры с 2003 года, последовательно занимая должности помощника прокурора Красноуральска, а с 2007 года — заместителя прокурора Красноуральска. В 2008 году его назначили прокурором Верхотурского района.
Кто станет прокурором Красноуральска и Верхотурского района, пока не сообщается.
На должность прокурора ЗАТО Лесной назначен старший советник юстиции Алексей Горяинов. В органах прокуратуры он служит с 2003 года, последовательно занимая должности сначала помощника прокурора Гаринского района, потом заместителя прокурора, с 2008 года — прокурора Гаринского района. В 2013 году его назначили прокурором Карпинска.
Бывшего прокурора ЗАТО Лесной Сергея Волкова в 2017 году назначили прокурором одной из территорий в Челябинской области.
На должность прокурора Карпинска назначен старший советник юстиции Андрей Аржаховский. Он служит в органах прокуратуры с 2001 года, последовательно занимая должности следователя и старшего следователя прокуратуры Черновского района Читы, заместителя прокурора и и.о. прокурора Александрово-Заводского района Читинской области. С 2005 года служит в Свердловской области — зампрокурора Красноуральска, с 2007 года — прокурором Красноуральска, с 2013-го — прокурором Серовского ГО.
На должность прокурора Серовского ГО назначен старший советник юстиции Алексей Рубан. Он служит в органах прокуратуры с 2003 года, последовательно занимая должности помощника прокурора Красноуральска, а с 2007 года — заместителя прокурора Красноуральска. В 2008 году его назначили прокурором Верхотурского района.
Кто станет прокурором Красноуральска и Верхотурского района, пока не сообщается.
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