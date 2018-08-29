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В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали автомобиль Chevrolet Epica за долги владельца в 541 тыс. рублей
29 август 2018 (11:56)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали автомобиль Chevrolet Epica, владелец которого задолжал 541 тыс. руб. по налоговым и жилищно-коммунальным платежам, а также имеет долг перед кредитной организацией. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Оплачивать задолженность добровольно гражданин не стал, поэтому судебными приставами были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда из Российской Федерации и запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, принадлежащего должнику на праве собственности.
Однако и после этого должник отказывался оплачивать задолженность. Судебным приставом-исполнителем был произведен арест транспортного средства марки Chevrolet Epica.
В настоящий момент автомобиль проходит оценку в специализированной организации. Транспортное средство передано на реализацию в Росимущество, полученные от продажи деньги будут перечислены взыскателям.
Оплачивать задолженность добровольно гражданин не стал, поэтому судебными приставами были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда из Российской Федерации и запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, принадлежащего должнику на праве собственности.
Однако и после этого должник отказывался оплачивать задолженность. Судебным приставом-исполнителем был произведен арест транспортного средства марки Chevrolet Epica.
В настоящий момент автомобиль проходит оценку в специализированной организации. Транспортное средство передано на реализацию в Росимущество, полученные от продажи деньги будут перечислены взыскателям.
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