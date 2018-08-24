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Ипотека стала основным драйвером опережающего роста первичного рынка недвижимости
24 август 2018 (09:46)
УрБК, Москва, 24.08.2018. Число ипотечных сделок в России за первые 6 месяцев 2018 года выросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба агентства ЦИАН.
Число сделок на первичном рынке по всей Российской Федерации за первые 6 месяцев 2018 года выросло на 9%. По мнению аналитиков агентства, это связано с эффектом отложенного спроса, снижением ставок по ипотеке в I квартале и негативным информационным фоном во II квартале.
Вторичный рынок демонстрирует околонулевую динамику (-1% по числу регистраций прав на жилые помещения). Он восстанавливается медленнее, чем рынок новостроек. В 38 субъектах РФ наблюдается рост числа регистраций сделок с недвижимостью.
В Свердловской области за отчетный период количество ДДУ выросло на 60%, количество прав на «вторичку» — на 5%, количество ипотечных сделок — на 66%.
В Челябинской области за отчетный период количество ДДУ выросло на 9%, количество прав на «вторичку» снизилось на 3%, количество ипотечных сделок выросло на 43%.
Число сделок на первичном рынке по всей Российской Федерации за первые 6 месяцев 2018 года выросло на 9%. По мнению аналитиков агентства, это связано с эффектом отложенного спроса, снижением ставок по ипотеке в I квартале и негативным информационным фоном во II квартале.
Вторичный рынок демонстрирует околонулевую динамику (-1% по числу регистраций прав на жилые помещения). Он восстанавливается медленнее, чем рынок новостроек. В 38 субъектах РФ наблюдается рост числа регистраций сделок с недвижимостью.
В Свердловской области за отчетный период количество ДДУ выросло на 60%, количество прав на «вторичку» — на 5%, количество ипотечных сделок — на 66%.
В Челябинской области за отчетный период количество ДДУ выросло на 9%, количество прав на «вторичку» снизилось на 3%, количество ипотечных сделок выросло на 43%.
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