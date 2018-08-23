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В Свердловской области во II квартале средний размер ипотечного кредита вырос на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. В Свердловской области во II квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,05 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ Средний Урал по данному показателю занимает 12-ю позицию.



В целом по России средний размер ипотечного кредита вырос на 7,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,16 млн руб.



Самое большое значение показателя во II квартале 2018 года зафиксировано в Москве (4,59 млн руб.), Московской области (3,36 млн руб.), Ямало-Ненецком АО (2,71 млн руб.) и Санкт-Петербурге (2,71 млн руб.). В свою очередь, самый низкий показатель среднего размера ипотечного кредита отмечен в Челябинской (1,42 млн руб.) и Кемеровской (1,48 млн руб.) областях, Алтайском крае (1,52 млн руб.) и Вологодской области (1,52 млн руб.).



«Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру. В настоящее время оно, по сути, является одним из основных драйверов роста всего розничного кредитования. В числе главных причин роста ипотеки — улучшение банками условий кредитования. Прежде всего речь идет о снижении процентных ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам. О более «либеральном» подходе банков к жилищному кредитованию свидетельствует и наблюдаемый нами постоянно растущий в последнее время уровень одобрения ипотечных заявок граждан. Важно также отметить, что сейчас активность проявляют не только кредиторы, но и граждане со стабильно высокими доходами и хорошей кредитной историей, которые как правило предпочитают приобретать более дорогую недвижимость», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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