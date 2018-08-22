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Официальный курс доллара США вырос на 44 коп., евро ― на 85 коп.
22 август 2018 (15:01)
УрБК, Москва, 22.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 43,8 коп., до 67,62 руб., курс евро ― на 84,92 коп., до 78,2 руб.
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