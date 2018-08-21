Новости дня

Финансисты не верят в усиление санкций против российских банков со стороны США

УрБК. Екатеринбург, 21.08.2018. Санкционный запрет государственным российским банкам на транзакции в долларах США может привести к отказу от американской валюты как международного расчетного средства. Об этом рассказал УрБК директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.



«Если введут ограничения на расчеты в долларах США, российским компаниям придется перейти, например, на евро. Европейцы, возможно, будут не против, потому что сейчас они рассчитываются за нефть с конвертацией. И на политическом уровне они были бы не против. Такой исход и евро укрепит, и по доллару США ударит», — отметил Максим Марамыгин.



По его мнению, в краткосрочной перспективе запрет для России на расчеты в долларах США выгоден США, но в долгосрочной перспективе последствия для Америки будут катастрофическими.



«Такой шаг может вызвать отказ от доллара США как расчетного средства. Россия с Европой в этом процессе могут объединиться, к ним добавится Китай, который уже запустил биржу по нефтепродуктам в юанях, плюс Иран. Решение каждого по отдельности не смертельно для США, но все вместе они способны переломить порядок вещей. И американцы это понимают», — заключил Максим Марамыгин.



Напомним, что по планам американского руководства первый раунд нового пакета санкций может вступить в силу уже 22 августа. Одним из пунктов проекта является запрет на любые транзакции и операции с собственностью шести российским банкам (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ). Это приведет как минимум к закрытию их американских корреспондентских счетов, то есть возникнут ограничения на долларовые операции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: