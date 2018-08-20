Новости дня

Активисты движения «Город первых» в Первоуральске установили пункты сбора отработанных батареек

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. Активисты общественного движения «Город первых» установили четыре пункта сбора использованных батареек в Первоуральске. Об этом сообщает пресс-служба ЧТПЗ.



Яркие контейнеры с символикой организации расположены на центральной проходной Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), во Дворце культуры на главной городской площади, во Дворце водных видов спорта, а также в Образовательном центре Группы ЧТПЗ. Все собранные элементы питания отправятся на специализированное предприятие для дальнейшей переработки.



«Одна батарейка может отравить до 20 квадратных метров почвы и до 400 литров воды. Правильная утилизация использованных элементов питания — один из самых доступных способов внести свой вклад в охрану окружающей среды. Надеюсь, что установленные активистами «Города первых» пункты будут широко использоваться жителями нашего города», — комментирует координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.



В пункты приема принимаются все виды бытовых батареек и аккумуляторов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: