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В Свердловской области суд оштрафовал компанию «Евросеть-Ритейл» на 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. Прокуратура Тугулымского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции при привлечении к трудовой деятельности государственных служащих. В деятельности ООО «Евросеть-Ритейл» были выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что в июне 2016 года ООО «Евросеть-Ритейл» заключило трудовой договор с лицом, ранее состоявшим на службе в группе дознания ОМВД России по Тугулымскому району Свердловской области.



В нарушение требований статьи 12 федерального закона 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 64.1 Трудового кодекса РФ работодатель в десятидневный срок не сообщил о приеме на работу государственного служащего по последнему месту его службы. В адрес руководителя общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.



Прокурор Тугулымского района в отношении юридического лица ООО «Евросеть-Ритейл» возбудил дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с нарушением требований, предусмотренных федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».



Мировой судья оштрафовал предприятие на 100 тыс. руб.

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