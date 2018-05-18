Глава Тугулымского муниципального округа оштрафован за долгие ответы гражданам

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. Глава Тугулымского муниципального округа в Свердловской области оштрафован за долгое рассмотрение обращений от граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



В ведомстве рассказали, что местный житель обратился по вопросу соблюдения земельного законодательства еще в апреле. Но ответ от главы муниципалитета поступил ему только в июне, то есть с нарушением установленного законом 30-дневного срока.



На главу Тугулымского муниципального округа было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Он оштрафован на 5 тыс. руб.