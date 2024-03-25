Свердловчанин получит 60 тыс. рублей в качестве компенсации за незаконное привлечение к ответственности сотрудниками ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. По решению суда свердловчанин получит по иску к ОМВД России «Красноуральский» 60 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Так, в августе прошлого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль свердловчанина за то, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Помимо этого, полицейские решили, что мужчина нетрезв. Несмотря на проверку алкотестером, которая не выявила нарушений, водителя отстранили от управления автомобилем, а машину отправили на штрафстоянку.



Свердловчанин самостоятельно сдал все необходимые анализы, которые подтвердили отрицательный тест на алкоголь. Инспекторы прекратили производство дела об административном нарушении в связи с отсутствием состава, однако с водителя было взыскано 5 тыс. руб. за работу эвакуатора.



Мужчина обратился в Красноуральский городской суд, в котором просил взыскать с ОМВД России «Красноуральский», МВД России убытки в размере 5 тыс. руб., компенсацию морального вреда (30 тыс. руб.), расходы на услуги представителя (14,5 тыс. руб.) и 300 руб. почтовых расходов.



Суд исковые требования удовлетворил частично. Однако представитель ответчика ОМВД России «Красноуральский» обжаловал решение в Свердловском областном суде. Решение нижестоящей инстанции было оставлено в силе: из казны Российской Федерации в пользу водителя будет взыскано около 60 тыс. руб.