Свердловчанин получит 60 тыс. рублей в качестве компенсации за незаконное привлечение к ответственности сотрудниками ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. По решению Свердловского областного суда банк «Открытие» обязан выплатить жителю ...19.12.2023 Компания «Молочная благодать» выплатит 1 млн рублей в качестве моральной компенсации за аварию со смертельным исходом
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. ООО «Молочная благодать» по решению суда выплатит матери женщины, погибшей в ДТП с ...12.04.2023 В Свердловской области руководитель сети аптек взыскала с ФНС 70 тыс. рублей за незаконное привлечение к административной ответственности
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. На Среднем Урале руководитель сети аптек взыскала с Федеральной налоговой службы (ФНС) ...24.03.2022 Житель Первоуральска отсудил у компании «Экотехпром» 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Житель города Первоуральск Свердловской области отсудил у работодателя 1 млн руб. в ...06.12.2018 Житель Красноуфимска взыскал с государства компенсацию за незаконные действия сотрудника ГИБДД
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Водитель из Красноуфимска взыскал с государства компенсацию за незаконное назначение ...