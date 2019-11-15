В Свердловской области руководитель сети аптек взыскала с ФНС 70 тыс. рублей за незаконное привлечение к административной ответственности

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. На Среднем Урале руководитель сети аптек взыскала с Федеральной налоговой службы (ФНС) 70 тыс. руб. за ошибку инспектора. Специалист ФНС пыталась незаконно привлечь истицу к административной ответственности, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Как установил суд, в феврале 2022 года инспектор межрайонной инспекции ФНС № 26 по Свердловской области составила протокол о привлечении руководителя сети аптек к административной ответственности по статье 15.5 КоАП РФ «Нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)». За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 200 до 500 руб. Мировой судья, изучив материалы дела, отказала ФНС в привлечении руководителя сети аптек к административной ответственности в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Несмотря на решение, вынесенное в ее пользу, руководитель обратилась с иском о компенсации морального вреда, взыскании убытков и судебных издержек на сумму 114 тыс. руб. в Серовский районный суд.
Суд удовлетворил иск частично, обязав выплатить истице 70 тыс. руб., из которых 40 тыс. руб. составили убытки, 10 тыс. руб. — компенсация морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности, 20 тыс. руб. — расходы на представителя.
ФНС обжаловала решение в Свердловском областном суде, однако высшая инстанция оставила жалобу без удовлетворения, решение вступило в законную силу.
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