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«ММК-МЕТИЗ» успешно прошел проверку на соответствие трем международным стандартам
20 август 2018 (10:54)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) успешно прошло проверку на соответствие требованиям сразу трех международных стандартов. Два из них регламентируют контроль менеджмента качества, а третий — контроль экологического менеджмента, сообщает пресс-служба ММК.
Речь идет о стандартах IATF 16949:2016 (система менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части), ISO 9001:2015 (система менеджмента качества) и ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента).
Аудит на соответствие первому из этих стандартов компания прошла впервые, два других аудита были наблюдательными.
Предприятие продемонстрировало способность достигать поставленных целей и соответствовать политике в области качества, экологической политике, а также законодательным требованиям и требованиям потребителей, заключили эксперты немецкой фирмы TÜV NORD CERT.
По мнению аудиторов, система менеджмента «ММК-МЕТИЗ» имеет следующие сильные стороны: высокое качество исполнения в производстве; стратегическое планирование модернизации технологического оборудования и производственной инфраструктуры; структура процессного подхода; очевидная управляющая роль владельцев процессов; анализ рисков и план действий по минимизации рисков в процессах; детальная разработка и внедрение требований IATF 16949; работа аккредитованной внутренней лаборатории; высокомотивированный персонал, отвечающий за функционирование системы экологического менеджмента (СЭМ).
По результатам аудита системы менеджмента качества ОАО «ММК-МЕТИЗ» комиссия аудиторов приняла решение о выдаче сертификата соответствия СМК требованиям IATF 16949:2016, а также решение о подтверждении действия сертификатов соответствия СМК и СЭМ ОАО «ММК-МЕТИЗ» требованиям ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 соответственно.
Речь идет о стандартах IATF 16949:2016 (система менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части), ISO 9001:2015 (система менеджмента качества) и ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента).
Аудит на соответствие первому из этих стандартов компания прошла впервые, два других аудита были наблюдательными.
Предприятие продемонстрировало способность достигать поставленных целей и соответствовать политике в области качества, экологической политике, а также законодательным требованиям и требованиям потребителей, заключили эксперты немецкой фирмы TÜV NORD CERT.
По мнению аудиторов, система менеджмента «ММК-МЕТИЗ» имеет следующие сильные стороны: высокое качество исполнения в производстве; стратегическое планирование модернизации технологического оборудования и производственной инфраструктуры; структура процессного подхода; очевидная управляющая роль владельцев процессов; анализ рисков и план действий по минимизации рисков в процессах; детальная разработка и внедрение требований IATF 16949; работа аккредитованной внутренней лаборатории; высокомотивированный персонал, отвечающий за функционирование системы экологического менеджмента (СЭМ).
По результатам аудита системы менеджмента качества ОАО «ММК-МЕТИЗ» комиссия аудиторов приняла решение о выдаче сертификата соответствия СМК требованиям IATF 16949:2016, а также решение о подтверждении действия сертификатов соответствия СМК и СЭМ ОАО «ММК-МЕТИЗ» требованиям ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 соответственно.
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