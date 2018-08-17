Новости дня
В Кольцово пассажиры международных рейсов пытались вывезти без декларации наличные на сумму более 10 млн рублей
17 август 2018 (13:12)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Сотрудники Кольцовской таможни задержали пассажиров международных рейсов с незадекларированными наличными на сумму более 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
В багаже пассажирки рейса до Тель-Авива таможенники обнаружили 13 тыс. долл. США, 2 тыс. евро и чуть больше 20 тыс. руб. У мужчины, собиравшегося вылететь из Екатеринбурга в Худжанд, с собой оказалось чуть больше 1 млн руб. наличными. Пассажир рейса Екатеринбург — Душанбе пытался вывезти из страны 10 тыс. долл. США и 27 тыс. руб. Все нарушители проходили по «зеленому коридору» и уверяли таможенников, что не знакомы с правилами провоза наличных.
Таможенники изъяли у нарушителей суммы, которые превышают допустимый лимит провоза наличных денежных средств без декларирования, а на пассажиров завели административные дела.
В багаже пассажирки рейса до Тель-Авива таможенники обнаружили 13 тыс. долл. США, 2 тыс. евро и чуть больше 20 тыс. руб. У мужчины, собиравшегося вылететь из Екатеринбурга в Худжанд, с собой оказалось чуть больше 1 млн руб. наличными. Пассажир рейса Екатеринбург — Душанбе пытался вывезти из страны 10 тыс. долл. США и 27 тыс. руб. Все нарушители проходили по «зеленому коридору» и уверяли таможенников, что не знакомы с правилами провоза наличных.
Таможенники изъяли у нарушителей суммы, которые превышают допустимый лимит провоза наличных денежных средств без декларирования, а на пассажиров завели административные дела.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Таможенники в Кольцово изъяли у пассажира 10 млн рублей и 2 тыс. юаней
- В Кольцово сотрудники таможни изъяли незаконно провезенные 10 литров алкоголя и 70 кг фруктов
- Кольцовские таможенники пресекли незаконный вывоз валюты на сумму 1,8 млн рублей
- Кольцовские таможенники выявили 27,4 тыс. единицы контрафактной продукции
- Таможенники задержали в Кольцово россиянина с незадекларированными 446 тыс. рублей