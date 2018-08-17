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В Кольцово пассажиры международных рейсов пытались вывезти без декларации наличные на сумму более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Сотрудники Кольцовской таможни задержали пассажиров международных рейсов с незадекларированными наличными на сумму более 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



В багаже пассажирки рейса до Тель-Авива таможенники обнаружили 13 тыс. долл. США, 2 тыс. евро и чуть больше 20 тыс. руб. У мужчины, собиравшегося вылететь из Екатеринбурга в Худжанд, с собой оказалось чуть больше 1 млн руб. наличными. Пассажир рейса Екатеринбург — Душанбе пытался вывезти из страны 10 тыс. долл. США и 27 тыс. руб. Все нарушители проходили по «зеленому коридору» и уверяли таможенников, что не знакомы с правилами провоза наличных.



Таможенники изъяли у нарушителей суммы, которые превышают допустимый лимит провоза наличных денежных средств без декларирования, а на пассажиров завели административные дела.

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