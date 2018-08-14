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Аграрии проиграли сухому молоку
14 август 2018 (17:02)
Первая половина 2018 года закончилась для свердловских производителей молока убытками, которые составили порядка 1 млрд руб. Одновременно по аграриям ударило падение конкурентоспособности собственной продукции и резкий рост цен на горюче-смазочные материалы. В результате участники агропромышленного комплекса оказались перед неразрешимой дилеммой: поднимать цены на продукцию рискованно из-за падения платежеспособности населения, а пытаться выиграть в конкурентной борьбе — безнадежное дело после недавно понесенных убытков.
Напомним, что кризис в молочной отрасли Свердловской области пришелся на март-апрель 2018 года — в разгар подготовки к посевной. По словам сельхозпроизводителей, переработчики сырья начали в массовом порядке расторгать договоры на поставки сырья.
Причины аннулирования контрактов 14 августа 2018 года на пресс-конференции объяснил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев. По его словам, цепочка была запущена с прилавков, где местная продукция не выдержала конкуренции с сухим молоком.
«Потребитель покупает молочную продукцию из сухого молока, которая дешевле. Это можно назвать фальсификатом, если там не указано, что применено сухое молоко. В связи с этим качественное молоко было вынуждено конкурировать с сухим молоком. Соответственно, магазин должен был закупать дешевле у переработчика, а молокозаводы не могли уже работать ниже своей рентабельности. Они автоматом снизили закупочную цену», — пояснил министр.
На проигрышное положение свердловских производителей ранее указывал и руководитель СХПК «Битимский» Михаил Мальцев. По его словам, тенденция к увеличению доли продукции из сухого молока на полках наметилась после введения Россией продовольственного эмбарго.
«Мы не видим жесткого контроля на границах, поскольку достаточно много фальсификата заходит через Белоруссию. Продукцию, которую поставляют в наш регион, разбавляют пальмовым маслом. Соответственно, цена на нее ниже, и мы не можем с этим конкурировать», — пояснял УрБК Михаил Мальцев.
Вдобавок, по словам главы областного МинАПК, естественная конкуренция внутри региона среди производителей молока также является одной из самых высоких в России.
Результатом сложившейся на рынке ситуации стало то, что закупочная стоимость молока упала с 23,8 руб. за 1 кг (на 1 января 2018 года) до 20,4 руб. за 1 кг (на конец мая 2018 года). Из-за простоя и последующего падения цен убытки участников АПК, по предварительным подсчетам министерства, составили от 900 до 1 млрд руб.
К этой сумме следует также прибавить последствия от резкого подорожания топлива. Повышение цен пришлось на начало посевной. В итоге дополнительные расходы на ГСМ у сельхозпроизводителей выросли еще на 160-180 млн руб. Часть этих расходов, как отметил Дмитрий Дегтярев, удастся покрыть за счет субсидий из федерального бюджета. Правительство РФ направило Свердловской области на эти цели 63 млн руб., что компенсирует около трети непредвиденных расходов на топливо.
С убытками, полученными из-за конкуренции с сухим молоком, будет сложнее. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ранее главе регионального МинАПК представить точную цифру и изыскать средства для оказания помощи участникам агропромышленного комплекса. Сами аграрии, как полагает Дмитрий Дегтярев, вряд ли будут отбивать все потери за счет потребителей.
«Понятно, что любой товаропроизводитель захочет получить наивысшую цену за свою продукцию. С другой стороны, у нас есть социальная корзина, в которой учитывается платежеспособность граждан», — считает министр.
Рассчитывать на крупные суммы из областного бюджета, которые покроют убытки сельхозпроизводителей, также не приходится. В текущем году на поддержку всех участников АПК из региональной казны было выделено 3,5 млрд руб., что относительно немного. Как ранее отмечали сами аграрии, эти деньги фактически «размазываются» по предприятиям, и поддержка в этом случае носит чисто символический характер.
Отметим также, что задач по увеличению производства молока в регионе с сельхопроизводителей и областного МинАПК никто не снимал. Поэтому, независимо от будущего объема господдержки, министерству все равно придется решать задачу по сбыту молока, чтобы избежать повторения ситуации в марте-апреле 2018 года. В противном случае новое финансовое вливание будет выглядеть бессмысленной разовой акцией.
Напомним, что кризис в молочной отрасли Свердловской области пришелся на март-апрель 2018 года — в разгар подготовки к посевной. По словам сельхозпроизводителей, переработчики сырья начали в массовом порядке расторгать договоры на поставки сырья.
Причины аннулирования контрактов 14 августа 2018 года на пресс-конференции объяснил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев. По его словам, цепочка была запущена с прилавков, где местная продукция не выдержала конкуренции с сухим молоком.
«Потребитель покупает молочную продукцию из сухого молока, которая дешевле. Это можно назвать фальсификатом, если там не указано, что применено сухое молоко. В связи с этим качественное молоко было вынуждено конкурировать с сухим молоком. Соответственно, магазин должен был закупать дешевле у переработчика, а молокозаводы не могли уже работать ниже своей рентабельности. Они автоматом снизили закупочную цену», — пояснил министр.
На проигрышное положение свердловских производителей ранее указывал и руководитель СХПК «Битимский» Михаил Мальцев. По его словам, тенденция к увеличению доли продукции из сухого молока на полках наметилась после введения Россией продовольственного эмбарго.
«Мы не видим жесткого контроля на границах, поскольку достаточно много фальсификата заходит через Белоруссию. Продукцию, которую поставляют в наш регион, разбавляют пальмовым маслом. Соответственно, цена на нее ниже, и мы не можем с этим конкурировать», — пояснял УрБК Михаил Мальцев.
Вдобавок, по словам главы областного МинАПК, естественная конкуренция внутри региона среди производителей молока также является одной из самых высоких в России.
Результатом сложившейся на рынке ситуации стало то, что закупочная стоимость молока упала с 23,8 руб. за 1 кг (на 1 января 2018 года) до 20,4 руб. за 1 кг (на конец мая 2018 года). Из-за простоя и последующего падения цен убытки участников АПК, по предварительным подсчетам министерства, составили от 900 до 1 млрд руб.
К этой сумме следует также прибавить последствия от резкого подорожания топлива. Повышение цен пришлось на начало посевной. В итоге дополнительные расходы на ГСМ у сельхозпроизводителей выросли еще на 160-180 млн руб. Часть этих расходов, как отметил Дмитрий Дегтярев, удастся покрыть за счет субсидий из федерального бюджета. Правительство РФ направило Свердловской области на эти цели 63 млн руб., что компенсирует около трети непредвиденных расходов на топливо.
С убытками, полученными из-за конкуренции с сухим молоком, будет сложнее. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ранее главе регионального МинАПК представить точную цифру и изыскать средства для оказания помощи участникам агропромышленного комплекса. Сами аграрии, как полагает Дмитрий Дегтярев, вряд ли будут отбивать все потери за счет потребителей.
«Понятно, что любой товаропроизводитель захочет получить наивысшую цену за свою продукцию. С другой стороны, у нас есть социальная корзина, в которой учитывается платежеспособность граждан», — считает министр.
Рассчитывать на крупные суммы из областного бюджета, которые покроют убытки сельхозпроизводителей, также не приходится. В текущем году на поддержку всех участников АПК из региональной казны было выделено 3,5 млрд руб., что относительно немного. Как ранее отмечали сами аграрии, эти деньги фактически «размазываются» по предприятиям, и поддержка в этом случае носит чисто символический характер.
Отметим также, что задач по увеличению производства молока в регионе с сельхопроизводителей и областного МинАПК никто не снимал. Поэтому, независимо от будущего объема господдержки, министерству все равно придется решать задачу по сбыту молока, чтобы избежать повторения ситуации в марте-апреле 2018 года. В противном случае новое финансовое вливание будет выглядеть бессмысленной разовой акцией.
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