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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц увеличилась в 89 раз
14 август 2018 (13:27)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области к 1 августа 2018 года выросла в 89 раз по отношению к предыдущему месяцу. Об этом сообщает Свердловскстат со ссылкой на данные, которые предоставили организации (за исключением субъектов малого бизнеса).
Общий объем задолженности за указанный период возрос на 38,6 млн руб., составив 39 млн руб.
Общее число работников, которым не была выплачена заработная плата, составило к 1 августа 2018 года 720 человек в пяти организациях. Большинство из них — 497 человек — работают в компании по забору, очистке и распределению воды.
Общий объем задолженности за указанный период возрос на 38,6 млн руб., составив 39 млн руб.
Общее число работников, которым не была выплачена заработная плата, составило к 1 августа 2018 года 720 человек в пяти организациях. Большинство из них — 497 человек — работают в компании по забору, очистке и распределению воды.
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