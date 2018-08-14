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Минэкономики предложило дважды повысить тарифы ЖКХ в 2019 году из-за роста ставки НДС

УрБК, Москва, 14.08.2018. Минэкономики предлагает в 2019 году в два этапа провести индексацию коммунальных тарифов из-за повышения ставки налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает РБК.



Двухэтапное повышение тарифов — с 1 января и 1 июля — позволит предотвратить «негативные тарифные последствия», считают в министерстве. Сейчас тарифы ЖКХ повышаются один раз в год с 1 июля. Из-за повышения 1 января индексация платы за ЖКХ 1 июля, как пишет Минэкономики, должна быть снижена с 4 до 2,4%.



По расчетам ведомства, рост платы за коммунальные тарифы должен уложиться в прогноз инфляции. Предложение Минэкономики направило в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу.



Ранее о предложении Минэкономики повысить тарифы ЖКХ из-за роста ставки НДС сообщала газета «Известия». По данным издания, в ведомстве считают целесообразным повышение тарифов на 2%. С аналогичной просьбой сами коммунальщики обратились в Минстрой.



Напомним, законопроект о повышении ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года был внесен в Госдуму 16 июня, а 24 июля его уже подписали в третьем чтении. 4 августа закон подписал президент РФ. Как полагают авторы, мера позволит пополнять бюджет на 620 млрд руб. ежегодно.



Между тем, по подсчетам аналитиков, после повышения ставки НДС потребительские цены вырастут в пределах 0,8-1,25 процентных пункта. В целом временно маневр разгонит инфляцию на более чем 4%.

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