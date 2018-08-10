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Бремя стадиона
10 август 2018 (13:56)
Президент РФ Владимир Путин подписал несколько поручений относительно спортивных объектов, построенных в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу-2018. Как следует из этого документа, руководство Свердловской области должно меньше, чем за год разработать план по выводу «Екатеринбург Арены» на самоокупаемость. Также власти региона должны представить проект по развитию туризма в городе. Основной вопрос: как будет выполняться это поручение при полном отсутствии у Екатеринбурга опыта по приему международных спортивных мероприятий (не считая ЧМ-2018)?
Пять лет на окупаемость
Согласно перечню поручений главы государства, правительство РФ совместно с властями регионов, где проходили матчи ЧМ-2018, должно проработать механизмы передачи профессиональным футбольным клубам и другим физкультурно-спортивным организациям стадионов. При этом должен учитываться переход спортобъектов на самоокупаемость к 2024 году.
Ранее 6 августа правительство РФ утвердило концепцию о предоставлении из федерального бюджета около 500 млн руб. на адаптацию и восстановление архитектурного и исторического облика «Екатеринбург Арены».
Сейчас объект находится в федеральной собственности. В 2019 году его планируется передать на баланс региона. Перед этим областным властям нужно будет выбрать модель работы управляющей компании и сформировать бизнес-план работы стадиона.
Из этих двух документов становится понятно, что за счет федерального бюджета «Екатеринбург Арену» будут содержать только до 2024 года. Однако источники дальнейшего финансирования пока не определены.
Сразу после ЧМ-2018 городской стадион обрел репутацию «белого слона» — объекта, требующего больших средств на содержание и не приносящего почти никакой пользы. Спортобъект в центре города этому определению в настоящее время соответствует. Ежедневные расходы на его содержание, по мнению местных властей, составляют около 1 млн руб.
При этом непонятно, в каких мероприятиях его задействовать, кроме домашних матчей местного ФК «Урал» на уровне национального чемпионата, которые проходят не очень часто. Рассчитывать на проведение игр из разряда еврокубков не приходится, исходя из положения клуба в турнирной таблице.
Да и сам Екатеринбург навряд ли можно отнести к спортивному центру страны. Город остается малопривлекательной площадкой для состязаний, которые привлекут большое количество зрителей. ЧМ-2018 для уральской столицы стал исключением из правил. Международный опыт применения таких объектов, часть из которых оказалась заброшена, как в Бразилии, также не вызывает оптимизма.
Провальный туризм
Второе поручение президента РФ вытекает из первого блока —
разработка и утверждение комплекса мероприятий по развитию туризма. Как ранее писал УрБК, эта отрасль в период ЧМ-2018 стала самой слабой стороной Екатеринбурга на всех уровнях. Большая часть предпринимателей оказалась не готова к обслуживанию гостей, которые не вписывались в деловой туризм.
Государственные учреждения полностью провалили прием гостей. Музеи практически не проводили какой-либо кампании по привлечению туристов к эксклюзивным объектам (тот же Шигирский идол). Подготовленный Центром развития Урала на Плотинке шатер в «деревенском стиле» пустовал на протяжении всего мундиаля. Фактически иностранные болельщики были предоставлены в Екатеринбурге сами себе.
Примечательно, что на подготовку к приему гостей ЧМ-2018 у руководства региона и властей Екатеринбурга было несколько лет. Теперь же меньше, чем за год областным чиновникам необходимо составить внятный и эффективный план по развитию туризма, который еще придется внедрять.
В совокупности получается, что к 30 мая 2019 года руководство Свердловской области должно представить план, который позволит полностью загрузить «Екатеринбург Арену», в том числе за счет привлечения туристов. Отвечать за исполнение указанных поручений президента РФ будут председатель правительства Дмитрий Медведев и лично главы регионов.
«Белые слоны» от ЭКСПО
В случае, если Екатеринбург выиграет право на проведение ЭКСПО-2025, эксперты прогнозируют появление еще одного «белого слона», только в гораздо больших масштабах — в виде целого микрорайона.
Правительство РФ выразило согласие софинансировать только подготовку к приему ЭКСПО-2025. Непонятно, каким образом и за счет каких источников эти объекты будут существовать после проведения выставки.
Но в отличие от ЧМ-2018, отвечать за использование наследия выставки и окупаемость проекта руководству области и города придется, по всей видимости, в одиночку.
Фотография предоставлена Центром общественных связей Группы Синара
Пять лет на окупаемость
Согласно перечню поручений главы государства, правительство РФ совместно с властями регионов, где проходили матчи ЧМ-2018, должно проработать механизмы передачи профессиональным футбольным клубам и другим физкультурно-спортивным организациям стадионов. При этом должен учитываться переход спортобъектов на самоокупаемость к 2024 году.
Ранее 6 августа правительство РФ утвердило концепцию о предоставлении из федерального бюджета около 500 млн руб. на адаптацию и восстановление архитектурного и исторического облика «Екатеринбург Арены».
Сейчас объект находится в федеральной собственности. В 2019 году его планируется передать на баланс региона. Перед этим областным властям нужно будет выбрать модель работы управляющей компании и сформировать бизнес-план работы стадиона.
Из этих двух документов становится понятно, что за счет федерального бюджета «Екатеринбург Арену» будут содержать только до 2024 года. Однако источники дальнейшего финансирования пока не определены.
Сразу после ЧМ-2018 городской стадион обрел репутацию «белого слона» — объекта, требующего больших средств на содержание и не приносящего почти никакой пользы. Спортобъект в центре города этому определению в настоящее время соответствует. Ежедневные расходы на его содержание, по мнению местных властей, составляют около 1 млн руб.
При этом непонятно, в каких мероприятиях его задействовать, кроме домашних матчей местного ФК «Урал» на уровне национального чемпионата, которые проходят не очень часто. Рассчитывать на проведение игр из разряда еврокубков не приходится, исходя из положения клуба в турнирной таблице.
Да и сам Екатеринбург навряд ли можно отнести к спортивному центру страны. Город остается малопривлекательной площадкой для состязаний, которые привлекут большое количество зрителей. ЧМ-2018 для уральской столицы стал исключением из правил. Международный опыт применения таких объектов, часть из которых оказалась заброшена, как в Бразилии, также не вызывает оптимизма.
Провальный туризм
Второе поручение президента РФ вытекает из первого блока —
разработка и утверждение комплекса мероприятий по развитию туризма. Как ранее писал УрБК, эта отрасль в период ЧМ-2018 стала самой слабой стороной Екатеринбурга на всех уровнях. Большая часть предпринимателей оказалась не готова к обслуживанию гостей, которые не вписывались в деловой туризм.
Государственные учреждения полностью провалили прием гостей. Музеи практически не проводили какой-либо кампании по привлечению туристов к эксклюзивным объектам (тот же Шигирский идол). Подготовленный Центром развития Урала на Плотинке шатер в «деревенском стиле» пустовал на протяжении всего мундиаля. Фактически иностранные болельщики были предоставлены в Екатеринбурге сами себе.
Примечательно, что на подготовку к приему гостей ЧМ-2018 у руководства региона и властей Екатеринбурга было несколько лет. Теперь же меньше, чем за год областным чиновникам необходимо составить внятный и эффективный план по развитию туризма, который еще придется внедрять.
В совокупности получается, что к 30 мая 2019 года руководство Свердловской области должно представить план, который позволит полностью загрузить «Екатеринбург Арену», в том числе за счет привлечения туристов. Отвечать за исполнение указанных поручений президента РФ будут председатель правительства Дмитрий Медведев и лично главы регионов.
«Белые слоны» от ЭКСПО
В случае, если Екатеринбург выиграет право на проведение ЭКСПО-2025, эксперты прогнозируют появление еще одного «белого слона», только в гораздо больших масштабах — в виде целого микрорайона.
Правительство РФ выразило согласие софинансировать только подготовку к приему ЭКСПО-2025. Непонятно, каким образом и за счет каких источников эти объекты будут существовать после проведения выставки.
Но в отличие от ЧМ-2018, отвечать за использование наследия выставки и окупаемость проекта руководству области и города придется, по всей видимости, в одиночку.
Фотография предоставлена Центром общественных связей Группы Синара
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