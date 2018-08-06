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ЭКСПО-2025 без эффектов
6 август 2018 (16:33)
В ближайшие месяцы предприниматели Екатеринбурга отчислят государству налоги с выручки, полученной во время Чемпионата мира по футболу-2018. На этом положительный эффект от проведения мундиаля будет полностью исчерпан. Долгосрочные перспективы от ЧМ-2018 вызывают больше вопросов — на данный момент неизвестно за чей счет будет содержаться наследство мундиаля — основной стадион и тренировочные базы. Исходя из этого опыта, проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге несет в себе серьезные риски для экономики города из-за масштабов выставки. Муниципалитет, едва справившийся с мундиалем, может не выдержать увеличения нагрузки.
Эффект от ЧМ-2018
С точки зрения цифр (даже на федеральном уровне) никаких особых изменений в структуру экономики Екатеринбурга мундиаль не принес. В частности, нагрузка на городские гостиницы в мае-июле 2018 года оказалась сопоставима с прошлогодним сезоном.
Да и в целом, как недавно отметили в Погранслужбе ФСБ России, Чемпионат мира по футболу-2018 не повлиял на динамику посещаемости России иностранцами по сравнению с прошлым годом. В ведомстве подсчитали, что всего с 14 июня по 15 июля 2018 года в страну приехало 633 тыс. иностранных болельщиков.
При этом Екатеринбург занял последнее место по посещаемости матчей среди городов-организаторов Чемпионата мира по футболу-2018. В среднем одну игру в Екатеринбурге посещали 31 тыс. 359 болельщиков. Всего за четыре матча, которые прошли в городе, билеты на стадион приобрели 125 тыс. 437 зрителей, в том числе из числа граждан РФ.
По оценке независимого финансового аналитика Константина Селянина, Екатеринбург за дни матчей ЧМ-2018 мог заработать 100-150 млн руб. (по самым грубым подсчетам, включая доходы от перевозок и гостиничного бизнеса — прим. ред.). Кроме того, как отмечает эксперт, город получил «наследство» в виде модернизированной инфраструктуры.
«Наши гостиницы и рестораны также получили опыт в работе с иностранными туристами, и некоторые неплохо справлялись», — отметил К. Селянин.
Вместе с тем, Екатеринбургу после ЧМ-2018 осталось еще одно наследство — четыре стадиона (основной стадион и тренировочные базы).
«Непонятно, из каких источников будет финансироваться содержание Центрального стадиона, который ежедневно требует по 1 млн руб. Эти расходы мы будем нести в ближайшие 20 лет. Такие объекты принято называть «белыми слонами», когда пользы от них никакой, а расходов на них требуется много. Положительный эффект уже закончится после III квартала 2018 года, когда предприниматели выплатят налоги с полученной за счет ЧМ-2018 выручки», — считает генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.
Относительно приобретенного опыта по обслуживанию туристов в Екатеринбурге ситуация получилась спорной. На государственном уровне попытки организовать досуг для иностранцев закончились полным провалом, о чем ранее писал УрБК. Уральские отельеры и рестораторы, по их признанию, оказались не готовы к приему гостей, которые не вписываются в деловой туризм. При этом, судя по отзывам самих предпринимателей, бизнес в Екатеринбурге не намерен в будущем развивать полученный опыт и подстраиваться под обычных путешественников. Кроме того, все предыдущие мероприятия международного уровня, которые приходились на уральскую столицу (включая ЧМ-2018), имели краткосрочный характер. Местный бизнес привык к гостям, которые прилетают в Екатеринбург всего на несколько дней (как правило, 2-3 суток).
Перспективы отдачи от ЭКСПО-2025
С учетом опыта проведения ЧМ-2018 Екатеринбург и вовсе ничего не получит от проведения международной выставки ЭКСПО-2025 в случае выигрыша заявки.
Во-первых, в отличие от мундиаля, организация мероприятия и подготовка инфраструктуры по большей части должна будет осуществляться за счет бюджетов субъектов и города.
«С нашей точки зрения, федеральные расходы будут минимальными. При этом они вообще не связаны с тем, будет ЭКСПО или нет, — речь идет об инфраструктуре, которая нужна Екатеринбургу и окрестностям в любом случае», — говорил ныне бывший зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
До настоящего времени так и непонятно, сколько средств получит Екатеринбург на проведение выставки (размер суммы, озвучиваемый на федеральном уровне, постоянно меняется: от 150 млрд до 200 млрд руб.). Вместе с тем строительство под ЭКСПО-2025 запланировано намного масштабнее, чем к ЧМ-2018. Фактически речь идет о строительстве отдельного микрорайона.
Во-вторых, ЭКСПО-2025 — это мероприятие не одного дня. В общей сложности выставка будет длиться около полугода: со 2 мая по 2 ноября. С одной стороны, на этот период в Екатеринбург прибудут представители делового туризма, что является наиболее комфортным для местного бизнеса форматом работы. С другой, достаточно вспомнить, что никто не представлял, чем занять иностранных болельщиков в те дни, когда в городе не было матчей. Многим туристам пришлось озаботиться своим досугом самостоятельно.
В случае с ЭКСПО-2025 перед государством и бизнесом будет стоять задача по организации интересной программы для гостей на несколько месяцев на территории всего города. До настоящего времени никто из заинтересованных сторон никаких предложений по этому вопросу не озвучивал. Если только в планах у организаторов не стоит задача держать гостей в границах отведенной для выставки территории.
В-третьих, до настоящего времени не было внятного ответа об окупаемости выставки. В правительстве РФ назывались разные сроки: от 5 до 20 лет.
«Полагаю, что на ЭКСПО мы точно не заработаем. Даже если взять 20 лет, то чтобы окупить затраты, Екатеринбургу ежегодно придется зарабатывать сумму, сопоставимую с половиной городского бюджета, что не выглядит реальным. Непонятно также, на какие средства будут содержать здания, построенные к выставке. Перспектив для развития делового туризма я не вижу, поскольку экономика наша стагнирует, и это будет продолжаться в ближайшие 5-7, а то и 10 лет. ЭКСПО еще не принесло пользы ни одному городу, который принимал выставку. Недавно, в частности, Париж отказался от выставки, поскольку местные власти умеют считать деньги», — считает генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.
В правительстве РФ, а также на региональном и городском уровнях, в отличие от властей Парижа, так и не представили точных расчетов того, что будет с Екатеринбургом после ЭКСПО-2025. Таким образом, пока создается впечатление, что чиновникам главное, чтобы заявка выиграла, а уже потом они будут «решать проблемы по мере их поступления».
Эффект от ЧМ-2018
С точки зрения цифр (даже на федеральном уровне) никаких особых изменений в структуру экономики Екатеринбурга мундиаль не принес. В частности, нагрузка на городские гостиницы в мае-июле 2018 года оказалась сопоставима с прошлогодним сезоном.
Да и в целом, как недавно отметили в Погранслужбе ФСБ России, Чемпионат мира по футболу-2018 не повлиял на динамику посещаемости России иностранцами по сравнению с прошлым годом. В ведомстве подсчитали, что всего с 14 июня по 15 июля 2018 года в страну приехало 633 тыс. иностранных болельщиков.
При этом Екатеринбург занял последнее место по посещаемости матчей среди городов-организаторов Чемпионата мира по футболу-2018. В среднем одну игру в Екатеринбурге посещали 31 тыс. 359 болельщиков. Всего за четыре матча, которые прошли в городе, билеты на стадион приобрели 125 тыс. 437 зрителей, в том числе из числа граждан РФ.
По оценке независимого финансового аналитика Константина Селянина, Екатеринбург за дни матчей ЧМ-2018 мог заработать 100-150 млн руб. (по самым грубым подсчетам, включая доходы от перевозок и гостиничного бизнеса — прим. ред.). Кроме того, как отмечает эксперт, город получил «наследство» в виде модернизированной инфраструктуры.
«Наши гостиницы и рестораны также получили опыт в работе с иностранными туристами, и некоторые неплохо справлялись», — отметил К. Селянин.
Вместе с тем, Екатеринбургу после ЧМ-2018 осталось еще одно наследство — четыре стадиона (основной стадион и тренировочные базы).
«Непонятно, из каких источников будет финансироваться содержание Центрального стадиона, который ежедневно требует по 1 млн руб. Эти расходы мы будем нести в ближайшие 20 лет. Такие объекты принято называть «белыми слонами», когда пользы от них никакой, а расходов на них требуется много. Положительный эффект уже закончится после III квартала 2018 года, когда предприниматели выплатят налоги с полученной за счет ЧМ-2018 выручки», — считает генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.
Относительно приобретенного опыта по обслуживанию туристов в Екатеринбурге ситуация получилась спорной. На государственном уровне попытки организовать досуг для иностранцев закончились полным провалом, о чем ранее писал УрБК. Уральские отельеры и рестораторы, по их признанию, оказались не готовы к приему гостей, которые не вписываются в деловой туризм. При этом, судя по отзывам самих предпринимателей, бизнес в Екатеринбурге не намерен в будущем развивать полученный опыт и подстраиваться под обычных путешественников. Кроме того, все предыдущие мероприятия международного уровня, которые приходились на уральскую столицу (включая ЧМ-2018), имели краткосрочный характер. Местный бизнес привык к гостям, которые прилетают в Екатеринбург всего на несколько дней (как правило, 2-3 суток).
Перспективы отдачи от ЭКСПО-2025
С учетом опыта проведения ЧМ-2018 Екатеринбург и вовсе ничего не получит от проведения международной выставки ЭКСПО-2025 в случае выигрыша заявки.
Во-первых, в отличие от мундиаля, организация мероприятия и подготовка инфраструктуры по большей части должна будет осуществляться за счет бюджетов субъектов и города.
«С нашей точки зрения, федеральные расходы будут минимальными. При этом они вообще не связаны с тем, будет ЭКСПО или нет, — речь идет об инфраструктуре, которая нужна Екатеринбургу и окрестностям в любом случае», — говорил ныне бывший зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
До настоящего времени так и непонятно, сколько средств получит Екатеринбург на проведение выставки (размер суммы, озвучиваемый на федеральном уровне, постоянно меняется: от 150 млрд до 200 млрд руб.). Вместе с тем строительство под ЭКСПО-2025 запланировано намного масштабнее, чем к ЧМ-2018. Фактически речь идет о строительстве отдельного микрорайона.
Во-вторых, ЭКСПО-2025 — это мероприятие не одного дня. В общей сложности выставка будет длиться около полугода: со 2 мая по 2 ноября. С одной стороны, на этот период в Екатеринбург прибудут представители делового туризма, что является наиболее комфортным для местного бизнеса форматом работы. С другой, достаточно вспомнить, что никто не представлял, чем занять иностранных болельщиков в те дни, когда в городе не было матчей. Многим туристам пришлось озаботиться своим досугом самостоятельно.
В случае с ЭКСПО-2025 перед государством и бизнесом будет стоять задача по организации интересной программы для гостей на несколько месяцев на территории всего города. До настоящего времени никто из заинтересованных сторон никаких предложений по этому вопросу не озвучивал. Если только в планах у организаторов не стоит задача держать гостей в границах отведенной для выставки территории.
В-третьих, до настоящего времени не было внятного ответа об окупаемости выставки. В правительстве РФ назывались разные сроки: от 5 до 20 лет.
«Полагаю, что на ЭКСПО мы точно не заработаем. Даже если взять 20 лет, то чтобы окупить затраты, Екатеринбургу ежегодно придется зарабатывать сумму, сопоставимую с половиной городского бюджета, что не выглядит реальным. Непонятно также, на какие средства будут содержать здания, построенные к выставке. Перспектив для развития делового туризма я не вижу, поскольку экономика наша стагнирует, и это будет продолжаться в ближайшие 5-7, а то и 10 лет. ЭКСПО еще не принесло пользы ни одному городу, который принимал выставку. Недавно, в частности, Париж отказался от выставки, поскольку местные власти умеют считать деньги», — считает генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.
В правительстве РФ, а также на региональном и городском уровнях, в отличие от властей Парижа, так и не представили точных расчетов того, что будет с Екатеринбургом после ЭКСПО-2025. Таким образом, пока создается впечатление, что чиновникам главное, чтобы заявка выиграла, а уже потом они будут «решать проблемы по мере их поступления».
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