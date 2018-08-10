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Дмитрий Медведев не исключил ужесточение ответственности за увольнение пожилых работников
10 август 2018 (11:37)
УрБК, Москва, 10.08.2018. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил ужесточения административной и введение уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста, сообщает агентство ТАСС.
«Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников. Если такие предложения будут сделаны, и они будут поддержаны парламентом и президентом, это создаст достаточно серьезные гарантии», — сказал Дмитрий Медведев.
При этом глава правительства подчеркнул, что «в каждом таком случае необходимо будет разбираться».
Напомним, что законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
«Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников. Если такие предложения будут сделаны, и они будут поддержаны парламентом и президентом, это создаст достаточно серьезные гарантии», — сказал Дмитрий Медведев.
При этом глава правительства подчеркнул, что «в каждом таком случае необходимо будет разбираться».
Напомним, что законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
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