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На создание проекта благоустройства набережной Исети в Екатеринбурге потратят 3,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по благоустройству набережной реки Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО им Маяковского.



Цена аукциона начинается от 3 млн 711 тыс. руб.



Согласно техзаданию, планируется провести работы по благоустройству территории общей площадью 14 га и протяженностью 2,5 км. Подрядчик должен увязать проект с планируемым строительством ледовой арены УГМК. Также в исследовании должна быть учтена концепция КБ «Стрелка».



В новом проекте должны быть предусмотрены меры по ограничению доступа личного автотранспорта. Вместе с тем в благоустраиваемой зоне должны появиться маршрутная сеть для пешеходов и велосипедистов, а также места для нестационарных объектов торговли.

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