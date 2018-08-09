Новости дня

На создание проекта благоустройства набережной Исети в Екатеринбурге потратят 3,7 млн рублей

9 август 2018 (16:01)

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по благоустройству набережной реки Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО им Маяковского.

Цена аукциона начинается от 3 млн 711 тыс. руб.

Согласно техзаданию, планируется провести работы по благоустройству территории общей площадью 14 га и протяженностью 2,5 км. Подрядчик должен увязать проект с планируемым строительством ледовой арены УГМК. Также в исследовании должна быть учтена концепция КБ «Стрелка».

В новом проекте должны быть предусмотрены меры по ограничению доступа личного автотранспорта. Вместе с тем в благоустраиваемой зоне должны появиться маршрутная сеть для пешеходов и велосипедистов, а также места для нестационарных объектов торговли.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: