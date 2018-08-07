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Из-за фальсификата снизилась конкурентоспособность свердловских производителей молока
7 август 2018 (13:24)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. Производители молока в Свердловской области отметили падение конкурентоспособности региональной продукции после введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года. Об этом УрБК рассказал руководитель СХПК «Битимский» Михаил Мальцев.
«Мы не видим жесткого контроля на границах, поскольку достаточно много фальсификата заходит через Белоруссию. Продукцию, которую поставляют в наш регион, разбавляют пальмовым маслом. Соответственно цена на нее ниже, и мы не можем с этим конкурировать», — сказал М. Мальцев.
По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2017 году доля фальсификата в сливочном масле составила 34,7% (в 2016 году — 31,5%), в сырах — 22,1% (2016 год — 18,5%).
Напомним, продовольственное эмбарго в России ввели в августе 2014 года. В настоящее время в страну запрещено ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
«Мы не видим жесткого контроля на границах, поскольку достаточно много фальсификата заходит через Белоруссию. Продукцию, которую поставляют в наш регион, разбавляют пальмовым маслом. Соответственно цена на нее ниже, и мы не можем с этим конкурировать», — сказал М. Мальцев.
По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2017 году доля фальсификата в сливочном масле составила 34,7% (в 2016 году — 31,5%), в сырах — 22,1% (2016 год — 18,5%).
Напомним, продовольственное эмбарго в России ввели в августе 2014 года. В настоящее время в страну запрещено ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
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