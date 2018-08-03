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Гендиректор «БЗСКСтройИнвест» предстанет перед судом из-за недостроенного ЖК «Оптимист»

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. В Первоуральский городской суд направлено уголовное дело в отношении гендиректора компании-застройщика ООО «БЗСКСтройИнвест», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Руководитель организации обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».



По версии следствия, с июня 2015 года по июнь 2017 года гендиректор ООО «БЗСКСтройИнвест» занимался строительством жилищного комплекса «Оптимист» в Первоуральске на улице Береговая, 36. В проекте были задействованы средства дольщиков. Сдача объекта была запланирована на 2017 год.



«Злоумышленник дал устное указание бухгалтеру ООО «БЗСКСтройИнвест» произвести перечисление денежных средств, поступивших от дольщиков, на сумму свыше 77,7 млн руб. с расчетных счетов компании-застройщика в адрес иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношение к строительству ЖК «Оптимист», а также на иные нужды ООО «БЗСКСтройИнвест», — говорится в сообщении.



В результате в числе обманутых дольщиков оказались 100 человек. Также пострадали еще пять организаций. Общая сумма ущерба превысила 200 млн руб.



ЖК «Оптимист» по-прежнему не достроен. В 2018 году принято решение о смене застройщика.

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