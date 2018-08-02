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В Сысерти 20 водителей с психиатрическими заболеваниями лишены водительских прав

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. В Сысерти в ходе надзорных мероприятий выявлены водители, имеющие действующие водительские права и одновременно состоящие на учете у врача-психиатра с диагнозами, исключающими управление транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство направило в Сысертский районный суд исковые заявления с требованиями прекратить действие водительских удостоверений граждан, имеющих заболевания, препятствующие вождению.



Суд вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 20 жителей Сысерти и потребовал сдать водительские удостоверения в подразделения ГИБДД региона.



Исковые заявления прокуратуры еще в отношении 15 лиц находятся на рассмотрении в суде.

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