Новости дня
В Сысерти 20 водителей с психиатрическими заболеваниями лишены водительских прав
2 август 2018 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. В Сысерти в ходе надзорных мероприятий выявлены водители, имеющие действующие водительские права и одновременно состоящие на учете у врача-психиатра с диагнозами, исключающими управление транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство направило в Сысертский районный суд исковые заявления с требованиями прекратить действие водительских удостоверений граждан, имеющих заболевания, препятствующие вождению.
Суд вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 20 жителей Сысерти и потребовал сдать водительские удостоверения в подразделения ГИБДД региона.
Исковые заявления прокуратуры еще в отношении 15 лиц находятся на рассмотрении в суде.
Надзорное ведомство направило в Сысертский районный суд исковые заявления с требованиями прекратить действие водительских удостоверений граждан, имеющих заболевания, препятствующие вождению.
Суд вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 20 жителей Сысерти и потребовал сдать водительские удостоверения в подразделения ГИБДД региона.
Исковые заявления прокуратуры еще в отношении 15 лиц находятся на рассмотрении в суде.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области суды лишили водительских прав 140 алко- и наркозависимых
- В Минздраве предложили выдавать водительские права не раньше 21 года
- В Орловской области алкоголиков лишили водительских прав
- В Свердловской области прекращена выдача водительских удостоверений на пластиковой основе
- ГИБДД по Свердловской области прекратила выдачу водительских удостоверений на пластиковой основе