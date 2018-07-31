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В Екатеринбурге в суд направлено дело о мошенничестве с фиктивной собственностью
31 июль 2018 (14:40)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в мошенничестве с фиктивной собственностью. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину» и части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
По версии следствия, обвиняемые — супруги и их 25-летний сын — разработали мошенническую схему по привлечению средств граждан через подставные счета под предлогом продажи движимого и недвижимого имущества.
Злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже снегоходов, различных автозапчастей, жилых вагончиков и так далее по цене ниже рыночной. При этом по факту данных товаров у обвиняемых не было. Затем они принимали звонки от покупателей и просили перевести аванс на счета, которые были открыты на третьи лица. У клиентов запрашивались суммы от 6 тыс. до 250 тыс. руб.
В общей сложности обвиняемым удалось собрать таким образом 750 тыс. руб. В уголовном деле насчитывается 20 эпизодов.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину» и части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
По версии следствия, обвиняемые — супруги и их 25-летний сын — разработали мошенническую схему по привлечению средств граждан через подставные счета под предлогом продажи движимого и недвижимого имущества.
Злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже снегоходов, различных автозапчастей, жилых вагончиков и так далее по цене ниже рыночной. При этом по факту данных товаров у обвиняемых не было. Затем они принимали звонки от покупателей и просили перевести аванс на счета, которые были открыты на третьи лица. У клиентов запрашивались суммы от 6 тыс. до 250 тыс. руб.
В общей сложности обвиняемым удалось собрать таким образом 750 тыс. руб. В уголовном деле насчитывается 20 эпизодов.
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