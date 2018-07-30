Новости дня

Программа льготного автокредитования в России продлена на 2018-2020 годы

УрБК, Москва, 30.07.2018. Действие программы льготного автокредитования продлено на 2018-2020 годы. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте правительства России.



По условиям программы, банки за счет компенсации из федерального бюджета предоставляют скидку в размере 10% на кредитный автомобиль.



Дополнительно в Дальневосточном федеральном округе скидка по социальным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» увеличена до 25% от стоимости машины. Таким образом, правительство решает задачу повышения доступности российских автомобилей.



В кабинете министров считают, что изменения в программе позволят реализовать в 2018 году 45,1 тыс. автомобилей, 5,8 тыс. из которых — на Дальнем Востоке.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: