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Программа льготного автокредитования в России продлена на 2018-2020 годы
30 июль 2018 (15:11)
УрБК, Москва, 30.07.2018. Действие программы льготного автокредитования продлено на 2018-2020 годы. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте правительства России.
По условиям программы, банки за счет компенсации из федерального бюджета предоставляют скидку в размере 10% на кредитный автомобиль.
Дополнительно в Дальневосточном федеральном округе скидка по социальным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» увеличена до 25% от стоимости машины. Таким образом, правительство решает задачу повышения доступности российских автомобилей.
В кабинете министров считают, что изменения в программе позволят реализовать в 2018 году 45,1 тыс. автомобилей, 5,8 тыс. из которых — на Дальнем Востоке.
По условиям программы, банки за счет компенсации из федерального бюджета предоставляют скидку в размере 10% на кредитный автомобиль.
Дополнительно в Дальневосточном федеральном округе скидка по социальным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» увеличена до 25% от стоимости машины. Таким образом, правительство решает задачу повышения доступности российских автомобилей.
В кабинете министров считают, что изменения в программе позволят реализовать в 2018 году 45,1 тыс. автомобилей, 5,8 тыс. из которых — на Дальнем Востоке.
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