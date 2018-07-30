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За год количество выявленных «черных кредиторов» в России выросло в два раза

УрБК, Москва, 30.07.2018. За I полугодие 2018 года Банк России выявил 1,89 тыс. организаций, осуществлявших нелегальное кредитование («черных кредиторов»). В Центробанке отмечают, что это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях поясняет, что рост связан с усилением региональных подразделений регулятора.



Самым распространенным нарушением является использование в названии организации легальных форм финансовых институтов. Мошеннические организации, не имеющие лицензии Банка России, используют в названии такие термины как «микрофинансовая организация», «МФО».



Лидеры среди регионов по деятельности таких «черных кредиторов» — это Центральный, Южный, Уральский, Сибирский и Приволжский федеральный округ.

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