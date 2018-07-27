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ФАС России предлагает предустанавливать на смартфоны отечественное программное обеспечение

УрБК, Москва, 27.07.2018. К апрелю 2019 года в России может появиться закон, обязующий производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Инициатива предусмотрена «дорожной картой» по развитию конкуренции, которую ФАС внесла в правительство. Главным исполнителем подготовки федерального закона должна стать Минкомсвязь, а соисполнителями — ФАС и Роспотребнадзор.



Согласно документу, производители также должны будут обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения, за исключением сервисных. Это позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, считают в ФАС.



В антимонопольной службе уточнили, что документ уже направлен в правительство. Его проект ранее был представлен в начале апреля. Ведомство отмечало, что получает «жалобы граждан на сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах, которые устанавливаются автоматически и без возможности удаления». В их число, по мнению ФАС, входят браузер, почта, аудиоплеер и другие.

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