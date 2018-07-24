Новости дня

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о повышении НДС до 20%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. Госдума РФ в ходе сегодняшнего заседания приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.



Также документ определяет на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% — в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования, в 10% — свыше установленной предельной величины.



Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 16 июля. Как полагают авторы, его принятие позволит пополнять бюджет на 620 млрд руб. ежегодно.



Между тем, по подсчетам аналитиков, после повышения ставки НДС потребительские цены вырастут в пределах 0,8-1,25 процентных пункта. В целом временно маневр разгонит инфляцию на более чем 4%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: