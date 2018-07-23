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Суд взыскал с жителя Сысерти 117 тыс. руб. за незаконный доход от фиктивной постановки на учет иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Сысертская межрайонная прокуратура через суд взыскала в пользу государства с осужденного за фиктивную постановку на учет иностранцев незаконно полученные денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Вступившим в законную силу приговором суда, вынесенным в апреле 2018 года, житель г. Сысерти признан виновным в совершении преступления по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении».



Судом установлено, что мужчина, преследуя личные интересы, без намерения предоставить иностранным гражданам жилое помещение для пребывания, в Муниципальном функциональном центре в Сысерти осуществил фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. С каждого мигранта он брал по 800 руб. Всего подсудимый поставил на регистрационный учет 53 иностранных гражданина, в связи с чем им получен незаконный доход в сумме 31,2 тыс. руб.



С учетом указанных обстоятельств Сысертский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление в интересах государства к мужчине о применении последствий недействительности ничтожных сделок и взыскании с него денежных средств в размере 31,2 тыс. руб. в доход государства.



Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Судебный акт в законную силу не вступил.



Кроме того, в суде на рассмотрении находятся еще два аналогичных иска прокурора о взыскании 117 тыс. руб. с местных жителей, признанных виновными в незаконной постановке на учет иностранных граждан.

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