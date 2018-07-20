Академический вновь принял студотряды

В Академическом районе Екатеринбурга сегодня, 20 июля, состоялась церемония начала Всероссийской студенческой стройки. В 2018 году стройотряды в девятый раз примут участие в возведении самого молодого района уральской столицы. В стройке будут задействованы более 100 бойцов отрядов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.Напомним, Всероссийская студенческая стройка (ВСС) «Академический» была создана в 2010 году по итогам подписанного соглашения о сотрудничестве между молодежной общественной организацией «Свердловский областной студенческий отряд» и застройщиком «РСГ-Академическое». С тех пор на ней отработали более 120 студенческих отрядов из 38 российских регионов.За прошедшие годы стройотряды внесли заметный вклад в развитие района. С помощью бойцов студенческих отрядов построены школы, детские сады, рекреационные зоны. Стройотрядовцы приняли участие и в возведении расположенного в районе православного храма.С началом нового трудового лета бойцов поприветствовали председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, член совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, а также председатель правления Свердловского областного студенческого отряда Лейла Расулова.«Когда-то и я была членом стройотряда. Могу сказать, что ребята всегда с энтузиазмом и полной самоотдачей трудились на стройках Среднего Урала, в том числе и на строительстве района Академический — одного из самых молодежных, позитивных в области. Этот опыт перенимали другие регионы. И сегодня ребята снова идут в бой, выходят на объекты, и их будут вспоминать добрым словом», — сказала Людмила Бабушкина.«Ребята выбрали самый лучший вариант проведения своего студенческого лета. Они сделали себе важный для жизни подарок, потому что те, кто был настоящим командиром, комиссаром отряда, потом и на областном уровне показывали хорошие навыки руководства. Это замечательная школа, и я благодарна «РСГ-Академическое» за то, что компания делает все, чтобы студенты получили эти важнейшие навыки жизни», — добавила Татьяна Мерзлякова.Отметим, что в Академическом по достоинству ценят трудовые достижения студенческих отрядов. В 2013 году в районе установлена стела, посвященная стройотрядовскому движению. На ней размещены эмблемы всех строительных отрядов, принимавших участие в возведении нового района. По словам Лейлы Расуловой, сегодняшние участники ВСС получили возможность увидеть на стеле и свои эмблемы.Алексей Воробьев, в свою очередь, выразил надежду, что участники стройки, в том числе отряд Уральского медицинского университета, будут иметь возможность внести свой вклад в возведение нового здания медуниверситета в Академическом.В продолжение торжественной церемонии работодатели и отряды получили путевки Всероссийской студенческой стройки. По традиции лучшие бойцы прошлого года подняли флаги ВСС «Академический». Завершилось мероприятие концертными номерами студентов.