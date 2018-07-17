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«СвердНИИхиммаш» поставит выпарные установки для новых энергоблоков индийской АЭС «Куданкулам»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. АО «СвердНИИхиммаш» (предприятие машиностроительного дивизиона Росатома — Атомэнергомаша в Екатеринбурге) выполнит контракт на поставку выпарных установок системы переработки теплоносителя и системы переработки трапных вод для энергоблоков 3 и 4 АЭС «Куданкулам» (Индия). Об этом сообщает пресс-служба компании.



По условиям контракта, «СвердНИИхиммаш» осуществит поставку оборудования до конца текущего года.



Выпарная установка системы переработки теплоносителя предназначена для переработки борсодержащих вод и получения концентрата борной кислоты. Выпарная установка системы переработки трапных вод — для получения дистиллята для его повторного использования для собственных нужд АЭС. Комплект поставки каждой установки включает в себя выпарной аппарат, конденсатор, охладитель сдувок, бак конденсата и бачок уравнительный. Выпарная установка системы переработки трапных вод дополнительно оснащается доупаривателем и конденсатором.



Отметим, что «СвердНИИхиммаш» имеет большой опыт разработки и поставки выпарных установок для переработки отходов АЭС, заводов и комбинатов атомной отрасли. Так, в 1950-60-х годах организация поставила их предприятиям радиохимической отрасли, среди них атомный центр «Тажура» (Ливия), атомный центр «Иншаса» (Египет), ФГУП ПО «Маяк», ФГУП «ГХК». Кроме того, за период с 1967 по 2007 год оборудование выпарных установок поставлено более чем на двадцать атомных станций республик бывшего СССР и зарубежных стран. В 2003-2007 годы уральское предприятие выступило разработчиком конструкторской документации выпарных установок для энергоблоков 1 и 2 АЭС «Куданкулам».



«Выпарка — широко распространенный метод переработки отходов АЭС. Он позволяет, с одной стороны, очистить дистиллят от загрязнения, а с другой — уменьшить объем отходов. В отличие от других методов выпарка позволяет очистить отходы от загрязнений, находящихся в любой форме: ионной, молекулярной или коллоидной», — отметил главный инженер проекта департамента по бизнес-направлению «КП РАО» Илья Звонков.

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