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ЕВРАЗ в седьмой раз поддержал конкурс студенческих проектов «Минута технославы»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. ЕВРАЗ выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы», который проводится по инициативе губернатора Свердловской области и правительства региона, сообщает пресс-служба предприятия.



За семь лет компания направила более 15,5 млн руб. на поддержку молодых ученых Свердловской области.



В 2018 году студенты и магистранты ведущих вузов подали на конкурс более 35 проектов, 10 лучших вышли в финал. Победителей определяли в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».



В состав жюри вошли вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.



«В этом году аспиранты и магистранты уральских вузов представили интересные проекты в сферах промышленности, здравоохранении, педагогики, культуры. Уверен, эти проекты позволят сделать жизнь нашего региона лучше», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов



«Минута технославы» позволяет нам формировать новые подходы к обучению и воспитанию специалистов в нашем регионе. Выражаю благодарность компании ЕВРАЗ. Именно благодаря ей победители конкурса имеют возможность получить образование в любом вузе мира», — сказал заместитель губернатора Александр Высокинский.



Победителем «Минуты технославы» в области технологических инноваций стала аспирант Уральского государственного медицинского университета Анастасия Котикова. Она разработала зубную пасту с противовоспалительным и заживляющим действием, которая восстанавливает микроструктуру эмали и снижает чувствительность за счет особенного состава.



В номинации «Инновации в социальной сфере» лучшей стала магистрант Уральского государственного архитектурного университета Анна Лычагина, которая предложила создать цифровые копии известных памятников архитектуры в трехмерной печати и установить тактильные барельефы на фасадах архитектурных сооружений для людей с нарушениями зрения.



ЕВРАЗ оплатит победителям конкурса обучение в любой бизнес-школе мира, призеры конкурса получат денежные премии на обучение или на продолжение научной деятельности.

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