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Иностранным гражданам с Fan ID могут продлить безвизовый въезд в Россию до конца года
16 июль 2018 (10:08)
УрБК, Москва, 16.07.2018. Президент России Владимир Путин по итогам ЧМ-2018 заявил о намерении дать иностранным гражданам с паспортами болельщиков Чемпионата мира по футболу-2018 право безвизового многократного посещения России до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент оформленные паспорта болельщиков, мы сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года — многократный и, повторяю, безвизовый режим. Надеюсь, что они этим воспользуются, многие из них, во всяком случае, и приедут в нашу Россию еще не один раз с друзьями и с членами своих семей», — сказал В. Путин.
По его словам, многие иностранцы за период ЧМ-2018 познакомились с российской культурой, городами, жителями страны. И у миллионов людей изменилось мнение о России.
«Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент оформленные паспорта болельщиков, мы сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года — многократный и, повторяю, безвизовый режим. Надеюсь, что они этим воспользуются, многие из них, во всяком случае, и приедут в нашу Россию еще не один раз с друзьями и с членами своих семей», — сказал В. Путин.
По его словам, многие иностранцы за период ЧМ-2018 познакомились с российской культурой, городами, жителями страны. И у миллионов людей изменилось мнение о России.
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