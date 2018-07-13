Новости дня

Чистый спрос населения РФ на наличную валюту в мае снизился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. Чистый спрос населения РФ на наличную валюту в мае 2018 года снизился на 5% по сравнению с апрелем и составил 1 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитические материалы Банка России.



«В мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 5% и составил 1 млрд долл. США. Как и месяцем ранее, в структуре чистого спроса европейская валюта превышала доллары США», — сказано в документе.



Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с апрелем сократился на 12%, до 4,8 млрд долл. США в долларовом эквиваленте.



Спрос населения на доллары США в мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 16%, на европейскую валюту — на 5%, составив соответственно 3 и 1,8 млрд долл. США.



В мае текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с апрелем на 9%, до 2,7 млрд долл. США. Долларов США было куплено на 11% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 6%. Средний размер сделки по покупке сократился на 3% и составил 1 402 долл. США.



Совокупное предложение населения наличной иностранной валюты в мае 2018 года по сравнению с апрелем сократилось на 14% и составило 3,7 млрд долл. США. Совокупное предложение населения долларов США снизилось на 14%, европейской валюты — на 15%, составив 2,6 и 1 млрд долл. США соответственно.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: