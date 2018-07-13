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Вступил в силу приговор кредитным мошенникам из Екатеринбурга, похитившим около 15 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. В Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Чкаловского районного суда группе кредитных мошенников из Екатеринбурга.



Как установил суд первой инстанции, члены преступной группы в период с 2015 по июнь 2016 года совершили ряд преступлений в сфере кредитования на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. Фигурантами по делу проходили 17 человек: Елизавета Лепендина, ее сын Евгений Болгов, Иван Кугаевский, Александр, Светлана и Оксана Крикуновы, Петр и Алексей Кузьмины, Андрей Власкин, Иван Вашкевич, Светлана Акишева, Евгения Романова, Иван Удилов, Вадим Рыбин, Марина Кустугильдина, Андрей Хамов и Александр Гайсин. Они находили граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и предлагали им взять в банке кредит. Чтобы создать видимость платежеспособного гражданина, члены группы предоставляли заемщикам жилье и одежду, водили к парикмахеру, снабжали поддельными документами.



После оформления кредитного договора большая часть денег оставалась у членов группы, в то время как заемщик оставлял у себя от 5 до 50 тыс. руб. Кредитные обязательства по выплате денежных средств банку заемщиками не исполнялись. От мошеннических действий группы пострадало 4 банка, а общий ущерб составил почти 15 млн руб.



Чкаловский районный суд посчитал вину подсудимых доказанной и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 2,5 лет в исправительной колонии общего режима, а также обязал выплатить штраф в размере от 250 до 100 тыс. руб. Некоторым участникам назначено наказание в виде нескольких месяцев в колонии-поселения. Участникам, совершившим по одному эпизоду преступления, суд первой инстанции назначил наказание в виде обязательных работ на срок от 260 до 400 часов.



С приговором суда не согласились трое осужденных: Лепендина, Крикунова и Вашкевич. Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных и изменил приговор только в отношении И. Вашкевича: суд первой инстанции не учел наличие у осужденного малолетних детей, что является смягчающим обстоятельством. В связи с этим назначенные мужчине 300 часов обязательных работ сократили до 240.



Кроме того, суд отменил приговор в отношении И. Кугаевского и прекратил уголовное дело в связи со смертью осужденного. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

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