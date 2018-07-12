Новости дня

Россия продлила продовольственное эмбарго на 2019 год

УрБК, Москва, 12.07.2018. Президент РФ Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2019 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Документ вступает в силу со дня подписания. Правительству РФ поручено при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.



Напомним, продовольственное эмбарго в России ввели в августе 2014 года. В настоящее время в страну запрещено ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: