Президент РФ Владимир Путин продлил на два года указ о специальных экономических мерах по ввозу и вывозу сырья

УрБК, Москва, 20.07.2023. Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2025 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.



Документ предусматривает приостановку вывоза более 200 категорий товаров и оборудования, попавших в страну из-за рубежа. В их числе — телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, техника для сельского хозяйства.



Само ограничение было введено в марте 2022 года в ответ на санкции, чтобы обеспечить функционирование промышленности.