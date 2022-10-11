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Президент РФ Владимир Путин продлил на два года указ о специальных экономических мерах по ввозу и вывозу сырья

УрБК, Москва, 20.07.2023. Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2025 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Документ предусматривает приостановку вывоза более 200 категорий товаров и оборудования, попавших в страну из-за рубежа. В их числе — телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, техника для сельского хозяйства.

Само ограничение было введено в марте 2022 года в ответ на санкции, чтобы обеспечить функционирование промышленности.
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