Президент РФ Владимир Путин продлил на два года указ о специальных экономических мерах по ввозу и вывозу сырья

УрБК, Москва, 11.10.2022. Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2023 года действие указа президента № 560 ...20.09.2021 Президент РФ Владимир Путин продлил контрсанкции до конца 2022 года
УрБК, Москва, 20.09.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря ...12.07.2018 Россия продлила продовольственное эмбарго на 2019 год
Президент РФ Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2019 года. Соответствующий указ опубликован на ...12.07.2018 Россия продлила продовольственное эмбарго на 2019 год
УрБК, Москва, 12.07.2018. Президент РФ Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2019 года. ...30.06.2016 Президент РФ продлил продуктовое эмбарго до конца 2017 года
УрБК, Москва, 30.06.2016. Президент РФ Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго, которое было введено в ответ ...