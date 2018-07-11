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УБРиР в очередной раз признан одним из выгодных банков для малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в очередной раз признали одним из самых выгодных банков по стоимости расчетно-кассового обслуживания для малого бизнеса.



Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, согласно исследованию агентства Markswebb, банк занял второе место в рейтинге выгодных тарифов обслуживания компаний сегмента b2b и розничных магазинов.



УБРиР не взимает комиссию за переводы в рамках зарплатного проекта, подключение и обслуживание интернет-банка. Годовое обслуживание компаниям b2b в московском регионе обошлось в 18 тыс. 868 руб., то есть 1 тыс. 572 руб. в месяц, что намного дешевле по сравнению с федеральными банками из топ-5.



«Если говорить о розничных магазинах, то по исследованию Markswebb, 68% от стоимости годового обслуживания составляет комиссия за торговый эквайринг. Для этой категории клиентов УБРиР подготовил выгодный набор услуг для торговли, который поможет увеличить выручку и привлечь новых покупателей. Так, по акции «Эквайринг — сбрось лишнее!» размер торговой уступки по картам УБРиР составляет 1%, по картам других банков — 1,6%. Если у владельца торговой точки также есть сайт, на котором идут активные продажи, то в дополнение можно подключить интернет-эквайринг по фиксированной ставке 1,9% с бесплатным личным кабинетом для управления выручкой. Для всех клиентов с эквайрингом от УБРиР есть возможность на специальных условия оформить кредитование счета до 1 млн рублей для срочного закупа товара», — отмечают в пресс-службе УБРиР.



Исследование Markswebb Rank & Report было проведено в московском регионе. В рейтинге участвовали 22 российских банка. Данные о тарифах банков собирались из открытых источников и методом тайного покупателя. Стоимость зарплатного проекта и эквайринга аналитики запрашивали, обращаясь в колл-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.



«Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке складывает из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса, и рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальная», — добавили в Markswebb.

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