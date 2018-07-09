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Резидентом Индустриального парка ММК станет крупный европейский инвестор

УрБК, Магнитогорск, 09.07.2018. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» совместно с ООО «Русфаундриконсалт» и SEEIF Ceramic, a. s. (Чешская Республика) в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве.



Как сообщает пресс-служба Группы ММК, соглашение подписали генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, директор агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов, директор «Русфаундриконсалт» Максим Судаков и директор SEEIF Ceramic Томаш Стошек.



«Соглашение предусматривает совместную работу, направленную на создание производства высокотехнологичной огнеупорной продукции на территории Индустриального парка ММК, что создаст условия для диверсификации экономики моногорода, появления новых рабочих мест и притока инвестиций. В новое производство будет инвестировано 680 млн руб., что обеспечит работой 150 местных жителей», ― прокомментировали в пресс-службе предприятия.



Новый завод по производству огнеупорной неформованной продукции планируется запустить во второй половине 2019 года; производство включает в себя три основные технологические линии: по производству леточных и набивных масс для доменного производства, по производству сухих огнеупорных бетонных смесей для черной и цветной металлургии и по производству узкофункциональных вибролитых изделий для черной и цветной металлургии, изготовленных из огнеупорных бетонных смесей.



Продукция будет изготавливаться на современном экологичном оборудовании известных европейских компаний и по технологии от ведущих мировых производителей огнеупорной неформованной продукции. Высокая автоматизация технологического процесса и, как следствие, точность попадания в заданные химико-физические параметры готового продукта позволяют прогнозировать высокое качество материалов, которое будет отвечать самым жестким требованиям металлургов.



«Площадка Индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью — здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. «ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот — обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. Реализация проекта по производству огнеупорной продукции на территории Индустриального парка, позволит инвестору интегрироваться в технологическую цепочку Группы ММК», — отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

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