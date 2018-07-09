В Екатеринбурге на базе технопарка «Университетский» прошел хакатон IT-решений для социальных проектов

Фотография пресс-службы технопарка «Университетский»

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. В минувшие выходные, 7-8 июля 2018 года, в Екатеринбурге на базе технопарка «Университетский» прошел Socialhack Ekb — хакатон IT-решений для социальных проектов.Мероприятие такого формата на Урале проходило впервые, отмечают организаторы. Для участия в проекте на площадке «Университетского», который стал соорганизатором хакатона, собрались 52 представителя различных специальностей и возрастов: школьники, студенты, программисты, представители городских сообществ и НКО, эксперты по чат-ботам, ГИС и один замечательный маркетолог. За 36 часов непрерывной работы команды создали прототипы 10 проектов.«Соорганизатором хакатона Socialhack стал Технопарк высоких технологий «Университетский». Мы вместе отработали все вопросы, связанные с организацией мероприятия и привлечением партнеров из числа технологических компаний. Благодаря объединению усилий наших команд получилось создать больше интересных и перспективных кейсов, привлечь новых участников и обеспечить им комфортные условия для работы. Технопарк в качестве приза для команды-победителя предоставил сертификат на оплаченный год аренды в коворкинге, поддержал дальнейшую разработку кейса «Мой Технопарк», в том числе, предоставив сертификат в коворкинг, а также вручил самым активным участникам хакатона приглашения на «Навигатор Инноватора». Команда технопарка — это профессионалы высокого уровня, и мы всегда уверены в качестве проведения совместных мероприятий» — отметила руководитель общественной организации «Уральский клуб нового образования» Ирина Закирова.Технопарк высоких технологий также подготовил кейс для участников «Мой Технопарк» ― предложил разработку приложения для резидентов технопарка, цель которого — сделать жизнь в «Университетском» более комфортной, упорядоченной и технологичной. Для победителей были подготовлены свои призы — место в коворкинге «Университетского» на год и приглашение на «Навигатор Инноватора» (проводится совместно со Сколково).Генеральный директор технопарка Марат Нуриев, оценивавший проекты в жюри, отметил оригинальность предложенных разработчиками решений, стремление найти новые неучтенные при выдвижении кейсов, но полезные для решения предложенной задачи нюансы. Также работу участников оценивали Игорь Луканин (СКБ-Контур), Резеда Рыбалко (УКНО), Лариса Малышева (MBA-центр УрФУ), Евгений Панасовой (ЮнIT-Урал), Александр Давыдов (NAUMEN).Первому заместителю гендиректора технопарка Сергею Демакову, участвовавшему в разработке кейса «Мой Технопарк», также импонировал подход участников команд, старавшихся смотреть на вещи шире, учесть интересы всех категорий потенциальных участников проекта и применять разнообразные и актуальные технические решения.«Подобные мероприятия помогают находить и формировать сообщество креативно мыслящих, живущих в инновационной парадигме людей. Технопарк всегда будет поддерживать и выступать организатором таких мероприятий, как Хакатоны, Стартап туры, словом, всего, что способствует росту инновационности нашей молодежи, помогает ей избавляться от стереотипов и учиться создавать свое, новое, лучшее, полезное обществу, двигающее его вперед», — прокомментировал Демаков.Лучшим на хакатоне социальных проектов признан проект «Бот олимпиады НТИ», который упрощает поиск интересных тематических мероприятий, подбор команды, дает возможность оставить отзыв для организаторов. Второе место жюри отдало проекту «Сириус-путеводная звезда» (проект содействия особым людям). Третье место разделили два проекта: портал городских проектов (информирование о городских проектах и наличии различных форм участия в них) и проект «Переписанная история» Полины Ивановой и ее команды (сохранение информации о городе, городских событиях, структурирование информации по времени и месту).